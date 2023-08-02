Москва 02 августа 2023, 16:32 Санаторий «Ерино» реконструируют в Новой Москве Заммэра Москвы Бочкарев: одобрен первый этап реконструкции санатория «Ерино» в ТиНАО Пресс-служба санатория «Ерино»

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В Новой Москве реконструируют санаторий «Ерино». Объект расположен в поселении Рязановское вблизи одноименного поселка. Соответствующее разрешение выдали на проведение первого этапа работ, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В рамках первого этапа проектом предусмотрена реконструкция двух жилых корпусов санатория. Будет выполнен демонтаж всех ненесущих стен и перегородок, наружные стены утеплят минераловатными плитами», — сказал он.

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Бочкарев добавил, что рабочие заменят кровлю зданий, установят окна и двери. Кроме этого, в корпусах разной этажности установят современные лифты. Общую площадь застройки оставят без изменений.

По итогу работ на первом этаже одного здания откроют кафе, в другом — столовую. Также обустроят конференц-зал на 50 мест. Там установят сцену, оформят читальный зал, отделят зону отдыха от детских игровых помещений. К корпусу пристроят отапливаемую террасу, а территорию вокруг благоустроят.

Всего в двух корпусах будет 118 номеров. Три из них оборудуют для маломобильных граждан.

Ранее Бочкарев сообщил, что в районе Покровское-Стрешнево построят гостиницу для футбольного клуба «Спартак».