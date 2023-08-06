Москва 06 августа 2023, 13:03 Самый жаркий день лета зафиксировали в Москве Синоптик Леус назвал воскресенье, 6 августа, самым жарким днем лета в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Температура в Москве преодолела отметку в +30 градусов, что сделало воскресенье самым жарким днем этого лета. Подробнее о погодном рекорде рассказал в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

По его словам, метеостанция на ВДНХ, анализирующая погодные условия, всего трижды регистрировала температуру в +30 градусов 6 августа, и все случаи приходятся на XXI век — 2010, 2014 и 2022 годы.

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«К 11:00 воздух в столице, по данным метеостанции ВДНХ, прогрелся до +30,2 градусов. Таким образом, воскресенье вышло на первое место среди самых теплых дней нынешнего лета. И впервые с начала сезона температура воздуха превысила отметку в +30», — пояснил Леус.

В ГУ МЧС по столице советовали москвичам воздержаться от использования открытого огня во время аномальной жары из-за повышенной пожароопасности.