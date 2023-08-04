Москва 04 августа 2023, 15:52 Самые популярные и необычные имена новорожденных назвали в Москве ЗАГС Москвы: имена Софья и Михаил стали самыми популярными в первом полугодии 2023 года Unsplash

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В первой половине 2023 года столичные ЗАГСы регистрировали более четырех тысяч различных имен. Самые необычные и самые распространенные из них назвал РБК Life со ссылкой на начальника управления ЗАГС Москвы Светлану Уханеву.

Как рассказали журналистам, самыми популярными именами для мальчиков стали Михаил, Александр и Максим. Причем имя Михаил впервые за долгое время обогнало по количеству названных так маленьких москвичей «Александра». Девочек в столице все чаще называют Софья или София, Анна и Мария.

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Однако в Москве заметили тренд на двойные, а то и тройные имена для детей. Так, за первое полугодие в городе родились Альберт Меркурий, Фелиция Ира Пероче, Георгий-Эммануэль, Изабелль-Афина и Артур Льюис.

Еще одна необычная особенность — в качестве полного имени стали использоваться сокращенные формы, например, в городе появились по одному Шурику и Владу, а среди девочек появились Настя, Надя, Маша, Лена, Наташа и Саша.

Среди самых креативных мужских имен на данный момент — дети с именами Маркс, Митрофан, Ромео, Лучезар, а также двое мальчиков по имени Урал, четверо Марсов и три Космоса. Кроме того, работники ЗАГСа зарегистрировали по одному мужскому имени Эльбрус, Алтай, Зима, Галактион, Мираж. Одну девочку в столице назвали Джульетта, еще в городе родилось по одной Малине, Гертруде, Изольде, Тиффани, Агуше и Благодарии.

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