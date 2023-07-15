Москва 15 июля 2023, 15:25 Самозанятых пригласили на вебинар о регистрации товарных знаков в Москве Мэр Москвы: самозанятым из столицы расскажут о регистрации товарных знаков Сайт мэра и правительства Москвы

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Для жителей столицы в статусе самозанятых подготовили обучающий вебинар, посвященный регистрации товарных знаков. После прохождения курса начинающим предпринимателям станет легче пиарить свою продукцию и услуги. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) 18 июля вебинар «Регистрация товарных знаков: нововведение для самозанятых»», - уточнили в пресс-службе правительства.

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Участникам расскажут все нюансы о товарном знаке: что это такое, для чего он предназначен и какова его роль в бизнесе. А также они узнают, как его зарегистрировать, защитить и коммерциализировать.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, в столице насчитывается 1,4 миллиона самозанятых. Многие из них считают перспективной продажу своей продукции под собственным товарным знаком. Это важно для позиционирования бренда, создания репутации и повышения конкурентоспособности бизнеса.

Он добавил, что вебинар поможет самозанятым рекламировать товары и услуги, а также представлять их на маркетплейсах. Принять участие в вебинаре могут все желающие, зарегистрировавшись по ссылке.

Ранее бизнес-омбудсмен Подмосковья Головнев рассказал о правах и обязанностях самозанятых.