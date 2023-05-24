Москва 24 мая 2023, 17:43 Самострой у исторического здания в центре Москвы демонтировали Самострой у исторического здания в центре Москвы демонтировали по решению Госинспекции Сайт мэра и правительства Москвы

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В Красносельском районе столицы располагается историческое здание 1917 года постройки. Под ним незаконно пристроили подвалы. По решению Госинспекции самострой демонтировали, сообщил глава ведомства Иван Бобров.

«Специалисты установили факт разрытия подвала и обустройства к нему несанкционированного спуска с вновь образованными помещениями. Разрешения на проведение данных работ не выдавали», — рассказал он.

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Общая площадь незаконно оборудованных помещений составила 88 квадратных метров. Кроме того, у здания на первом этаже возвели пристройку площадью более 60 квадратных метров, которая вышла за пределы всего земельного участка.

Права на собственность владелец не зарегистрировал, постройку на кадастровый учет не поставил.

Самострой снесли, а вид исторического здания восстановили.

Ранее министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян рассказал, что за год в Подмосковье ликвидировали 180 самостроев.