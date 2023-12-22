Москва 22 декабря 2023, 14:07 Салатовую линию метро в Москве могут продлить до Шереметьево Бочкарев: через 10-15 лет у аэропорта Шереметьево может появиться станция метро РИА «Новости»

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Люблинско-Дмитровскую линию московского метро могут продлить до аэропорта Шереметьево. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев в интервью «Российской газете».

По его словам, на недавно открывшейся станции «Физтех», которая стала конечной, продлили участки за оборотными тупиками. Это значит, что при необходимости Люблинско-Дмитровскую ветку смогут протянуть дальше — даже до Шереметьево.

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«До Шереметьево — километров 20. Но сейчас в планах города этого нет. Да и такой необходимости тоже», — сообщил Бочкарев.

Однако заммэра допустил, что станция метро у аэропорта все-таки может появиться через 10-15 лет.

Пока единственная в России станция метро в аэропорту работает во «Внуково». Ее открыли в начале сентября, полностью интегрировав в здание аэропорта, а также соединив с терминалом «Аэроэкспресса».