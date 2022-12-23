Москва 23 декабря 2022, 12:48 Сахаровский центр в Москве оштрафовали на 5 млн рублей за нарушение закона об иноагентах Комиссию по сохранению наследия академика Сахарова оштрафовали на 5 млн рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Таганский районный суд признал Общественную комиссию по сохранению наследия академика Сахарова* в Москве виновной в 10 административных нарушениях и приговорил к штрафу на общую сумму пять миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.

Против Сахаровского центра* открыли 10 дел об административных правонарушениях по части второй статьи 19.34 КоАП России о нарушении порядка работы некоммерческой организации — иноагента. Его оштрафовали на 500 тысяч рублей по каждому делу.

Реклама

Общественная комиссия* является высшим органом управления Сахаровского центра* и архива Сахарова. Центр находится на улице Земляной Вал в Москве, проводит выставки, дискуссии и конференции, занимается сохранением наследия физика и правозащитника Андрея Сахарова.

Реклама

* Региональную общественную организацию «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова» (Сахаровский центр) решением Минюста России внесли в реестр НКО-иноагентов.