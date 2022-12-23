23 декабря 2022, 12:48
Сахаровский центр в Москве оштрафовали на 5 млн рублей за нарушение закона об иноагентах
Комиссию по сохранению наследия академика Сахарова оштрафовали на 5 млн рублей
Таганский районный суд признал Общественную комиссию по сохранению наследия академика Сахарова* в Москве виновной в 10 административных нарушениях и приговорил к штрафу на общую сумму пять миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.
Против Сахаровского центра* открыли 10 дел об административных правонарушениях по части второй статьи 19.34 КоАП России о нарушении порядка работы некоммерческой организации — иноагента. Его оштрафовали на 500 тысяч рублей по каждому делу.
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Общественная комиссия* является высшим органом управления Сахаровского центра* и архива Сахарова. Центр находится на улице Земляной Вал в Москве, проводит выставки, дискуссии и конференции, занимается сохранением наследия физика и правозащитника Андрея Сахарова.
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* Региональную общественную организацию «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова» (Сахаровский центр) решением Минюста России внесли в реестр НКО-иноагентов.
Москва 2022
Суд
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