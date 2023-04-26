Москва 26 апреля 2023, 12:15 Сад-патио появится на крыше жилого дома в Раменках Заммэра Бочкарев: В Раменках на крыше жилого дома появится сад-патио Pxhere

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К 2026 году на крыше нового жилого дома в Раменках появится сад-патио площадью около одного гектара. Об этом сообщил заммэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что к 2026 году планирую завершить строительство двух корпусов жилого дома. Они появятся между улицей Лобачевского и платформой «Матвеевское».

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«Помимо двора, у жильцов будет еще одна лаундж-зона — на крыше 11-этажного здания спроектирована общественная терраса с площадками для отдыха и занятий йогой, навесами от солнца и дождя, локальным озеленением, малыми архитектурными формами и декоративной подсветкой», — уточнил Бочкарев.

Общая площадь ЖК составит 38,9 тысячи квадратных метров. Эксплуатируемая кровля станет продолжением двора и уникальным местом для жильцов комплекса, отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. С крыши будет открываться вид на столичные парки и Воробьевы горы, также оттуда можно будет увидеть силуэты башен «Москва-Сити».

При этом в свободном от машин наземном дворе сделают детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха для всей семьи. При желании, там получится поработать благодаря установленному там Wi-Fi.