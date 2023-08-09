Москва 09 августа 2023, 13:59 Рынок массовых новостроек в Москве достиг стабильности «Метриум»: первичный рынок массовых новостроек в Москве достиг стабильности РИА «Новости»

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Стабильность по всем показателям зафиксировали на первичном рынке массовых новостроек Москвы. Об этом сообщил «Интерфакс-Недвижимость» со ссылкой на данные аналитики компании «Метриум».

Эксперты отметили сохраняющийся спрос и устойчивое предложение в течение года.

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По данным аналитиков, в июле 2023 года на рынке «старой» Москвы представили 110 проектов массовой недвижимости. Объем предложения составил 22,4 тысячи лотов. За месяц объем экспонируемых лотов снизился на 0,3%, а в годовом выражении показатель, наоборот, вырос на 3,5%.

Средняя цена за квадратный метр к концу июля составила чуть больше 300 тысяч рублей. Прирост составил 2,6% за месяц и 4,8% за год. Цены на апартаменты практически не изменились, в то время как цены на квартиры заметно возросли — на 2,8% за месяц.

Самыми доступными вариантами стали апартаменты площадью 19,7 квадратного метра за 4,1 миллиона рублей, а самым дорогим предложением стал пентхаус площадью 203,8 «квадрата» за 109,4 миллиона рублей.

Кроме того, число зарегистрированных сделок на рынке новостроек массового сегмента в июле 2023 года составило 3,1 тысячи. Таким образом, по сравнению с предыдущим месяцем спрос упал на 8%, но остался на уровне прошлого года.

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