Москва 22 мая 2023, 11:12 Рыбы стало больше. В Москве увеличилось количество выпускаемой продукции на 17,5% Мэр Москвы Собянин: в столице увеличилось производство рыбной продукции на 17,5% Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице в первом квартале этого года увеличилось производство продуктов питания. Рекордсменом стала рыбная продукция. Ее производительность возросла на 17,5%, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«По итогам за январь–март этого года количество рыбы в промышленных масштабах увеличилось почти до 11 тонн. Это значительно превысило показатель за этот же период в прошлом году», — подчеркнул он.

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По словам Сергея Собянина, еще вырос выпуск шоколада и кондитерских сахаристых изделий (на 10,8%) и хлеба (на 10%).

Столичные компании стали также больше изготавливать колбасных и мясных изделий, субпродуктов.

Весь товар высокого качества, отметил мэр. Его реализуют как в Москве и регионах, так и в заграничных странах.

Сейчас 24 предприятия имеют статус промышленных комплексов. Для них город выдал налоговые льготы. Это способствует глобальному развитию отечественных предприятий. Они находят партнеров, выходят на новые рынки сбыта и, как следствие, наращивают объем производства.

Ранее руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал об увеличении ассортимента оборудования для производства шоколада столичной компанией «Кадзама».