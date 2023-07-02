Москва 02 июля 2023, 16:54 Russpass запустил новые маршруты к открытию Российской креативной недели Russpass опубликовал пять маршрутов в честь открытия Российской креативной недели Сайт мэра и правительства Москвы

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Туристический сервис Russpass анонсировал тематические маршруты, посвященные открытию фестиваля «Российская креативная неделя. Москва-фест». Гостей ждут с 3 по 9 июля более чем на 60 площадках. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Новые маршруты будут интересны любителям литературы, архитектуры, современного искусства и технологий.

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Интерактивные арт-пространства соединили в однодневный маршрут «Диджитал в искусстве: знакомство с арт-площадками Москвы». Пользователи смогут наблюдать за сочетанием цифровых технологий с шедеврами искусства, а также узнать о предшественниках современной техники.

Например, путь проложен от Московского музея современного искусства и центра дизайна «Артплей» до популярных креативных пространств. Маршрут «Современный облик Москвы: знакомство с архитектурой столицы» расскажет о самых необычных зданиях и городских пространствах. Путешествие пройдет через «Москва-Сити» и авангардный Дом Наркомфина, а конечной точкой станет бизнес-центр Dominion Tower, который стал единственным зданием в столице по проекту архитектора Захи Хадид.

Ранее проект «Узнай Москву» запустил новый квиз, посвященный Южному речному вокзалу.