Москва 31 июля 2023, 11:00 Russpass запустил бонусную программу для походов в музеи и на спектакли Пользователи Russpass смогут тратить бонусы на покупку билетов в музеи и на спектакли Сайт мэра и правительства Москвы

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Пользователи туристического сервиса Russpass смогут воспользоваться бонусной программой для выгодной покупки билетов в музеи и на спектакли. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы.

Баллы зачисляются пользователям за действия на портале. Их можно получить за регистрацию, бронирование отелей, покупку билетов, подписку на рассылку, а также за оценки мест и событий в сервисе. Использовать бонусы можно в любой момент, они не сгорают с течением времени.

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Полученными баллами можно частично оплатить билеты на представления, а также в некоторые музеи и галереи. Например, на иммерсивные спектакли в гостиницах «Националь» и «Ленинградская» можно попасть, сэкономив более 400 рублей.

Сервис Russpass работает с 2020 года и предлагает туристам 30 услуг и свыше 20 тысяч различных продуктов для путешествий — от бронирования отелей до планирования маршрута.

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