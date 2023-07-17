Москва 17 июля 2023, 19:07 Русла четырех рек в Москве приведут в порядок Заммэра Москвы Бирюков: русла четырех рек в столице благоустроят в этом году Википедия

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Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы в этом году проведут работы по благоустройству четырех малых рек — Городни, Сетуни, Нищенки и Раменки. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, основная цель работ будет заключаться в том, чтобы восстановить пропускную способность русел, поскольку его чистота напрямую влияет на скорость течения воды. Это, в свою очередь, позволит системе водоотведения, связанной с реками, лучше пропускать атмосферные осадки.

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Так, реки очистят от иловых отложений и других загрязнений, а также проведут ремонт берегов и инженерных конструкций. На последней стадии работы на обустроенных биоплато высадят водные растения, которые помогут предотвратить зарастание.

Ранее сообщалось о том, что благоустройство парка в пойме рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве завершат к сентябрю.