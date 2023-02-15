15 февраля 2023, 14:08
Рост случаев мошенничества зафиксировали в Москве
Начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин сообщил, что в январе 2023 года в российской столице зафиксировали почти две с половиной тысячи преступлений, связанных с мошенничеством. Это на 0,8% выше показателя аналогичного периода 2022 года, передала «Вечерняя Москва».
Васенин добавил, что от общего числа правонарушений мошеннические операции составили около 25%.
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Ранее юристы предупредили об угрозе мошенничества при покупке видеоигры Hogwarts Legacy.
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Мошенничество
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