Рост случаев мошенничества зафиксировали в Москве

Начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин сообщил, что в январе 2023 года в российской столице зафиксировали почти две с половиной тысячи преступлений, связанных с мошенничеством. Это на 0,8% выше показателя аналогичного периода 2022 года, передала «Вечерняя Москва».