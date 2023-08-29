Российскую противопожарную сигнализацию установят на строящихся станциях метро в Москве | 360°

Москва 29 августа 2023, 13:18 Российскую противопожарную сигнализацию установят на строящихся станциях метро в Москве Противопожарную сигнализацию российского производства установят в метро в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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На строящихся линиях и станциях столичного метрополитена установят противопожарную сигнализацию российского производства. Оборудование изготовили на одном из предприятий Подмосковья. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На объектах метро устанавливают большое количество сложных инженерных систем, в частности противопожарной безопасности. В связи с ограничением поставок в Россию высокотехнологичной продукции была проведена работа по поиску альтернативных решений», — пояснил он.

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Бочкарев уточнил, что в результате оборудование зарубежного производства заменили на отечественные системы. Все приборы прошли проверку на качество.

Главной особенностью такой сигнализации стало раннее предупреждение о возгорании.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о 3D-моделировании при проектировании станций метро в столице.