Москва 29 июня 2023, 15:56 Российские пантографы начали устанавливать в электробусах в Москве Максим Лексутов: в электробусах новой поставки начали устанавливать российские пантографы Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В электробусах новой поставки начали устанавливать пантографы, сделанные в России. Об этом сообщил глава городского департамента транспорта Максим Ликсутов.

Первые электробусы с отечественными пантографами уже начали поступать в парки Мосгортранса. Все последующие поставки нового транспорта будут уже с пантографами российского производства. Максим Ликсутов Руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Пантограф представляет собой подвижную часть токопринимающего устройства у электробуса. Его подключают к куполу ультрабыстрой зарядной станции. Благодаря ему электробус заряжается.

Реклама

Глава департамента добавил, что пантографы изготавливают в городе Софрино московской области. Среди преимуществ новых приборов он назвал то, что комплектующие доступны вне зависимости от санкций. Ликсутов также выделил легкую и прочную конструкцию, которая не боится высоких и низких температур.

Ранее Собянин рассказал о планах удвоить количество электробусов в Москве.