29 июня 2023, 15:56
Российские пантографы начали устанавливать в электробусах в Москве
Максим Лексутов: в электробусах новой поставки начали устанавливать российские пантографы
В электробусах новой поставки начали устанавливать пантографы, сделанные в России. Об этом сообщил глава городского департамента транспорта Максим Ликсутов.
Первые электробусы с отечественными пантографами уже начали поступать в парки Мосгортранса. Все последующие поставки нового транспорта будут уже с пантографами российского производства.
Максим Ликсутов
Руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Пантограф представляет собой подвижную часть токопринимающего устройства у электробуса. Его подключают к куполу ультрабыстрой зарядной станции. Благодаря ему электробус заряжается.
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Глава департамента добавил, что пантографы изготавливают в городе Софрино московской области. Среди преимуществ новых приборов он назвал то, что комплектующие доступны вне зависимости от санкций. Ликсутов также выделил легкую и прочную конструкцию, которая не боится высоких и низких температур.
Ранее Собянин рассказал о планах удвоить количество электробусов в Москве.
Москва 2023
Дептранс Москвы
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