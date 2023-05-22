Москва 22 мая 2023, 09:22 Российская компания произведет около 7 тыс. банкоматов в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о производстве отечественных банкоматов в столице Unsplash

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Российская компания произведет около семи тысяч уникальных банкоматов в столице. Их производство недавно наладили в индустриальном парке «Руднево». Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Столичная группа компаний BFS выпустит уникальные цифровые офисы. Их главная особенность — независимость технического обслуживания и программного обеспечения от иностранных производителей», — подчеркнул он.

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Это связано с тем, что 80% компонентов устройств разработаны в России. И вскоре они станут полностью отечественными, подчеркнул Сергей Собянин.

Банкоматы позволят бесконтактно считывать банковские или транспортные карты, двухмерные штрих- и QR-коды. Ряд операций биометрическая система позволит выполнить без кредитки. Также банкоматы снабдят улучшенной системой защиты от мошенников и вандалов.

Производство практически полностью автоматизировано. К примеру, процесс сварки осуществляет специальный робот последнего поколения. Предприятие использует 3D-печать и прототипирование пластиковых деталей банкомата. Однако на нем создадут и не менее 70 рабочих мест.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в «Технополисе Москва» открою цех по производству печатных плат.