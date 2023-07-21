Москва 21 июля 2023, 14:44 Россияне назвали сумму, с которой готовы расстаться ради жилья в Москве Lenta.ru: россияне готовы купить квартиру в Москве за восемь миллионов рублей РИА «Новости»

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За квартиру в Москве россияне готовы заплатить до восьми миллионов рублей. Об этом рассказала Lenta.ru со ссылкой на исследование экспертов «Авито Недвижимости».

По данным аналитиков, именно цифра в восемь миллионов чаще всего становится самым частым запросом в поисковой системе. В среднем же цена запроса составляет 14,2 миллиона рублей, что значительно ниже, чем на самом деле в среднем стоят новостройки в Москве, — около 19 миллионов рублей.

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В Санкт-Петербурге же жители России готовы купить квартиру не дороже, чем за четыре миллиона.

Руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев пояснил журналистам, что такие заниженные запросы связаны с тем, что во время поиска жилья пользователи указывают те суммы, которые соответствуют их представлениям о стоимости жилья, а не реальные рыночные цены.

Ранее московские риелторы назвали самые дорогие новостройки бизнес-класса в столице.