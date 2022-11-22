Москва 22 ноября 2022, 13:47 Россиянам напомнили о правилах безопасного передвижения в ледяной дождь Эксперт по выживанию Макеев: передвигается в ледяной дождь следует «волоча ноги» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Эксперт по выживанию Михаил Макеев в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал о правилах безопасного передвижения во время ледяного дождя.

Он посоветовал москвичам, которых накануне застигла ненастная погода, ходить «волоча ноги», то есть стараться не прерывать контакт с землей. Что же касается пенсионеров, им следует купить шипованную трость.

Реклама

«Некоторые пенсионеры ходят с тростью, но в такую погоду лучше взять вторую. Это третья-четвертая ноги, точки опора. Есть палки с выдвигающимся шипом — он хорошо врезается в лед», — отметил Макеев.

Реклама

В спортивных магазинах продаются специальные накладки на обувь. Они могут пригодиться во время хождения по обледеневшей плитке в городе.

«Передвигайтесь медленно, не прерывая контакт с землей, буквально волоча ноги по льду, если сильно скользко», — резюмировал Макеев.

Ранее сообщалось, что во вторник, 22 ноября, количество осадков в Москве может стать рекордным за 57 лет. Столбики термометров в столице опустятся до плюс одного градуса. Утром 23 ноября в городе ожидается гололед.