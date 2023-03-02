Москва 02 марта 2023, 16:50 Россиян предупредили о мошенниках, которые продают пожарные извещатели за 5 тыс рублей

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В МЧС Москвы рассказали о мошенниках, которые под видом сотрудников ведомства продают россиянам пожарные извещатели. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал МЧС.

«Мошенники представляются специалистами МЧС России и убеждают установить автономные пожарные извещатели за стоимость, в разы превышающую реальную», — говорится в сообщении.

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В среднем стоимость пожарных извещателей составляет 500 рублей, в то время как мошенники продают их по 5000 рублей.

В ведомстве предупредили, что сотрудники не ходят по домам с целью продать свои услуги.