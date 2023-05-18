Москва 18 мая 2023, 17:59 Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с птичьим гриппом в Москве Роспотребнадзор: птичий грипп не представляет опасности для здоровья жителей Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве зарегистрировали вспышку птичьего гриппа, однако он не представляет опасности для жизни и здоровья граждан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Случаи инфицирования людей гриппом птиц на территории столицы отсутствуют. Ситуация по зоонозным инфекциям по всей стране находится на постоянном контроле», — уточнили в ведомстве.

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Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин в районах Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово и других. Во вторник, 16 мая, на этих территориях зафиксировали случаи заболевания диких птиц. Карантинные меры действуют в пределах «эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения».

Ранее карантин из-за птичьего гриппа также объявили в Йошкар-Оле и близлежащих населенных пунктах. Очагом стала территория на берегу реки Малая Кокшага в районе Прибрежного проспекта.