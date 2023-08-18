Москва 18 августа 2023, 13:59 Роспотребнадзор одобрил десять московских водоемов для купания Столичный Роспотребнадзор одобрил десять зон для купания в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Десять водоемов одобрили для купания в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, пляж «Левобережный» и Большой Садовый пруд сейчас можно использовать только как зоны отдыха у воды. Однако купаться можно в десяти других столичных водоемах.

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«С учетом проведенных исследований по состоянию на 17 августа 2023 года разрешено купание в 10 зонах отдыха: Серебряный бор — 2 (СЗАО); Серебряный бор — 3 (СЗАО); Мещерское (ЗАО); Большой городской пруд (ЗелАО); Школьное озеро (ЗелАО); Черное озеро (ЗелАО); Пляж „Динамо“ (САО); Тропарево (ЮЗАО); Путяевский пруд № 1 (ВАО); Пляж „Головинские пруды“ (САО)», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что следующая среда, 23 августа, станет для столицы последним летним жарким днем.