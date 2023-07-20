Москва 20 июля 2023, 15:24 Росимущество продало крупнейшую в стране типографию почти за 5 млрд рублей Московский бизнесмен Денис Избрехт выкупил Первую образцовую типографию за 5 млрд рублей Сайт мэра и правительства Москвы

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Первую образцовую типографию выставили на торги. В ходе аукциона ее приобрел московский бизнесмен Денис Избрехт за 4,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Росимущества.

По информации ведомства, в Росимуществе сообщили, что в торгах приняли участие четыре человека. Однако, по уточнению СМИ, представители опубликовали информацию только об одном.

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Кроме этого, представитель Первой образцовой типографии уточнил лишь, что «все производственные филиалы работают стабильно и выполняют обязательства по заключенным договорам».

Денис Избрехт — московский бизнесмен, который также владеет 25% ООО «Аркада Холдинг». В том числе он является ее гендиректором. Компания занимается оптовой торговлей газового топлива и подобных продуктов.

Ранее стоимость самого дорогого земельного участка на торгах за прошедшую неделю назвали в Подмосковье.