07 мая 2023, 12:13
Росгвардейцам перед парадом Победы выдали антидроновые ружья в Москве
Baza: столичным сотрудникам Росгвардии выдали антидроновые ружья
Правоохранителей снабдили оружием для защиты территории Москвы от беспилотников в праздники. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.
Сотрудникам Росгвардии, заступающим на дежурство в усиление 7 и 9 мая на репетиции Парада Победы и на самом Параде, выдали антидроновые ружья и бинокли.
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«По одной единице на экипаж вместе с инструкциями к использованию для обороны местности от БПЛА», — уточнили авторы канала.
Дополнительные меры охраны приняли после атаки беспилотников на Кремль.
Ночью 3 мая украинский дрон пытался атаковать кремлевскую резиденцию Владимира Путина.
По информации пресс-службы Кремля, благодаря своевременным действиям с применением систем радиолокационной борьбы РЭБ два украинских дрона удалось сбить.
Антидроновое ружье — электромагнитное ружье, применяемое на дальности до двух километров. Оно может захватить БПЛА путем разрыва его связи с пультом управления оператора.
День Победы 9 мая
Беспилотники
Москва 2023
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