Москва 17 августа 2023, 11:34 Рокарий появится на Ленинском проспекте в Москве Никифоров: рокарий из 33 валунов и многолетников появится на Ленинском проспекте в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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На Ленинском проспекте, между домами 69 и 73/8, создадут рокарий. Об этом рассказал заместитель руководителя городского департамента капитального ремонта Михаил Никифоров.

Рокарий общей площадью около 40 квадратных метров будет состоять из двух частей. Площадку ограничит бордюрный камень. Прилегающую территорию выложат гранитной плиткой, а газон приведут в порядок. Вокруг него установят скамейки и урны для комфортного отдыха. Территорию будут освещать фонари высотой пять метров, а архитектурно-художественная подсветка добавит красоты ландшафтной композиции.

Сейчас в сквере растут взрослые деревья, разбит газон. Местные жители обратились с просьбой сохранить существующие зеленые насаждения и высадить новые. Чтобы создать красивый ландшафтный дизайн и уютные места для отдыха, решено было обустроить рокарий — каменистый цветник, в котором преобладают многолетние растения разных сортов. Михаил Никифоров

Для создания основания используют валуны разных размеров, которые разместят на уплотненном грунте со слоями щебня, песка и плодородного грунта. Цветение рокария будет начинаться в апреле–мае.

Устройство рокария завершат в сентябре.

Ранее цветники у парадной зоны ВДНХ в Москве обновили шалфеем, эхинацеей и георгинами.