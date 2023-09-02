Москва 02 сентября 2023, 11:26 Рок-н-ролл, джаз и «Волга». Программу ко Дню города представили в парке «Яуза» в Москве Парк «Яуза» в Москве проведет концерты и выставку ретромашин ко Дню города Сайт мэра и правительства Москвы

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В честь Дня города 8 и 9 сентября в парке «Яуза» проведут яркую праздничную программу. Как рассказали на сайте мэра Москвы, жителей и гостей столицы встретят концертами и выставкой винтажных автомобилей.

В пятницу вечером, с 19:10, в амфитеатре эстрадной площадки «Певческое поле» выступит музыкальный коллектив Old Fashion Band, а в 20:00 — группа Shoo исполнит классические «стандарты» золотой эпохи джаза 1920–1940-х годов, а также современные хиты.

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В субботу все желающие с 11:00 до 21:00 смогут полюбоваться в пойме реки Чермянки на выставку фестиваля «Москва. Волга. Рок-н-ролл». Москвичам продемонстрируют ретромашины «Волга», а владельцы расскажут, как восстанавливали гордость советского автопрома, чтобы подарить автомобилям вторую жизнь.

В 18:15 9 сентября на сцене парка выступит единственная в России официальная трибьют-группа легендарных The Beatles. Музыканты The BeatLove исполнят самые популярные композиции ливерпульской четверки.

Ранее столичный дептранс предупредил водителей о возможных ограничениях на дорогах в связи с подготовкой ко Дню города Москвы.