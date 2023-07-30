Москва 30 июля 2023, 17:11 Робота-уборщика презентуют гостям Московского урбанфорума Московский урбанистический форум представит робота-уборщика Сайт мэра и правительства Москвы

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Посетители Московского урбанфорума смогут увидеть умную коммунальную технику. Благодаря искусственному интеллекту машина сможет ориентироваться в пространстве, проследить за состоянием территорий и очистить улицы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«Работая автономно до 16 часов в любую погоду, робот-уборщик позволяет оптимизировать до 25% ручного труда», — отметил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

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Он добавил, что в следующем году расширят пилотный проект и запустят около 30 роботов-уборщиков, которые будут наводить порядок в восьми крупных парках столицы.

Робот состоит из большого количества датчиков и системы машинного зрения, благодаря этому он способен выявить препятствия на своем пути и не навредить окружающим. Умная техника может полностью поддерживать чистоту улиц и парков, в том числе подметать, поливать дорожки и убирать снег.

Разработку представят специалисты Главного контрольного управления города Москвы и Агентства инноваций Москвы.

Ранее московские разработчики создали 30-тонного робота для горной промышленности. Он сделает процесс работы более эффективным и безопасным.