Спрос на жилье в Москве восстановился | 360°

Москва 24 октября 2022, 04:43 Спрос на жилье в Москве восстановился РИА «Новости»: после сентябрьского спада спрос на жилье в Москве восстанавливается Pixabay

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После затишья в конце сентября спрос на покупку недвижимости в Москве стал восстанавливаться, сообщили РИА «Новости» специалисты в риелторских компаниях. В среднем, звонков от покупателей поступает на 12% больше.

В сентябре количество сделок с жильем в столице упало на 23% в новостройках и на 29% в сделках с вторичным жильем, следует из данных Росреестра. Риелторы связывают это с объявленной 21 сентября частичной мобилизацией. В начале месяца рынок недвижимости был достаточно активен.

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«Однако в последние 10 дней месяца часть клиентов расторгли или приостановили свои сделки, заняв выжидательную позицию», — сообщили агентству в риелторской компании.

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Количество звонков в конце сентября снизилось в среднем на 20%. В начале октября спрос на покупку недвижимости стал восстанавливаться, вторая волна роста началась после объявления о завершении частичной мобилизации в столице.

В Москве мероприятия по частичной мобилизации завершились 17 октября. Задачи, установленные на основании указа президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме.