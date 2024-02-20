Москва 20 февраля 2024, 18:00 Риелторы заявили о снижении предложения малогабаритного жилья в Москве Предложение малогабаритных квартир в новостройках в Москве сократилось на 25% Freepik

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В Москве за год предложений новых малогабаритных квартир стало меньше на 25%. При этом интерес к таким лотам по-прежнему высокий, сообщили «Известия».

Высокий спрос на жилье площадью до 38 квадратных метров девелоперы учитывают только в массовом сегменте, где число таких лотов составляет 20% от общего числа заявленных по проекту. В более дорогих сегментах объем предложений в таком же метраже составляет до 5–10%.

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На протяжении прошлого года количество предложений о малогабаритных квартирах и апартаментах, площадь которых не превышает 38 «квадратов», в новостройках класса «комфорт» оставался стабильным. К примеру, с первого по третий кварталы число лотов снизилось с 11,2 тысячи до 9,5 тысячи из-за высокого спроса. В конце года предложений стало опять больше — до 10,3 тысячи лотов.

«Сейчас бюджет покупки лотов площадью до 38 квадратных метров в среднем составляет для массового сегмента 10,2 миллиона рублей и 14,9 миллиона рублей по проектам премиальной ниши», — уточнила гендиректор VSN Group Яна Глазунова.

Ранее аналитики заявляли, что с начала этого года снизился спрос на жилье в Москве. Число соглашений купли-продажи уменьшилось на 3%, а договоров долевого строительства (ДДУ) — на 8%.