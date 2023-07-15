Москва 15 июля 2023, 18:22 Риэлторы рассказали, в каких округах Москвы продают самые дешевые новостройки «Известия»: самые дешевые новостройки в Москве можно будет купить в ЗАО и ЗелАО Сайт мэра и правительства Москвы

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Самое дешевое жилье в новых домах стандарт-класса в Москве продают в Западном округе и Зеленограде за 5,1 миллиона рублей. Об этом сообщили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» «Известиям».

«Самые дешевые новостройки комфорт-класса продаются в ЗелАО, где средняя цена лота составляет 8,6 миллиона рублей», — уточнили специалисты.

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По их данным, квартиры массового сегмента в Москве в среднем можно купить за 13,3 миллиона рублей, комфорт-класс обойдется уже в 13,4 миллиона рублей, в стандарт-классе — 7,7 миллиона рублей.

Больше всего средняя стоимость на квартиры комфорт-класса за год снизилась в Северо-Восточном и Восточном округах. В СВАО цены упали на 17% и составили 12,8 миллиона рублей, в ЮАО — на 10,1%, до 12,7 миллиона рублей. На востоке столицы средняя цена лота уменьшилась на 6,6%, с 12,4 миллиона рублей до 11,7 миллиона рублей. В стандарт-классе наибольшее снижение цен зафиксировано в ЗАО — на 10,3%, до 5,1 миллиона рублей, добавили эксперты.

Они отметили, что падение средней стоимости на «первичку» можно объяснить выходом новых проектов и объемов по стартовым ценам. Еще одной из причин стала подходящая к концу реализация некоторых проектов, что влияет на снижение цены.

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