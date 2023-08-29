Риелторы рассказали о динамике цен на новостройки у метро в Новой Москве | 360°

Москва 29 августа 2023, 15:03 Риелторы рассказали о динамике цен на новостройки у метро в Новой Москве Аналитики «Метриум» оценили динамику цен на недвижимость у метро в Новой Москве РИА «Новости»

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Аналитики компании «Метриум» изучили динамику цен на новостройки у метро в Новой Москве. Результатами исследования поделилось издание «РБК».

По данным экспертов, в августе средняя стоимость квадратного метра жилья составила 228,6 тысячи рублей, что на 1,3% выше, чем в конце лета 2022 года. Однако в локациях, расположенных рядом со станциями метро, зафиксировали значительный рост цены.

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Например, в поселении Внуковское, где расположены жилые комплексы «Рассказово», «Городские истории» и «Переделкино Ближнее», стоимость квадратного метра составила 248,3 тысяч рублей, за год она выросла на 3,9%. Ближайшие станции метро — «Рассказовка» и «Пыхтино».

Квартиры в поселении Московское подорожали на 2,7% и стали стоить 228,9 тысячи рублей за квадратный метр. В этой локации у станций станции «Саларьево», «Румянцево», «Филатов Луг» и «Говорово» построили комплексы «Саларьево парк», «Румянцево парк» и Homecity.

В районе Мосрентген цены, наоборот, снизились на 2%, но все равно остались выше, чем в соседних локациях без доступа к метро. Стоимость квадратного метра здесь равна 224,4 тысячи рублей. Покупателям доступен жилой комплекс «Тропарево парк» у станции метро «Румянцево».

Также подешевели квартиры в Сосенском поселении — на 3,3%. В этой локации представлены ЖК «Прокшино», «Испанские кварталы» и «Аквилон парк». Несмотря на снижение, цены в этой локации остались сравнительно высокими — 249,6 тысячи рублей за квадратный метр. Жители района имеют доступ к станциям метро «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Эксперты отметили, что рост цен в Внуковском поселении связан с его высокой популярностью, а снижение стоимости квартир в Сосенском произошло из-за усиленной конкуренции между застройщиками.

В этом районе они [застройщики] начали объявлять различные скидочные акции, временно понижать цену, что привело к годовому снижению средней цены. Руслан Сырцов Управляющий директор компании «Метриум»

Ранее риелторы назвали районы Москвы, где снизилось предложение жилья на вторичке.