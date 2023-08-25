Москва 25 августа 2023, 14:06 Риелторы назвали районы Москвы, где снизилось предложение жилья на вторичке «Инком-Недвижимость»: предложение жилья снизилось в нескольких районах Москвы РИА «Новости»

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Риелторы «Инком-Недвижимость» рассказали о районах Москвы, в которых с начала года сильнее всего снизился объем предложения на вторичном рынке жилья. Об исследовании сообщило издание .

Так, первое место в рейтинге занял Молжаниновский район. В августе в этой локации представили 50 лотов, что на 37% меньше, чем в январе.

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На втором месте — район Якиманка с уменьшением предложения на 13,5%, до 54 объектов.

Третье место занял район Марфино с 26 лотами, что на 10,5% меньше, чем в начале года.

Специалисты объяснили лидерство этих районов изначально малым предложением. Вдобавок в статистику вошли только территории Старой Москвы

Кроме того, Даниловский район занял четвертое место. Предложение здесь снизилось на 9,3%, до 1,4 тысячи объектов.

Замкнул первую пятерку Войковский район, показав уменьшение предложения на 8,1%, до 600 лотов.

Ранее риелторы подсчитали, через сколько лет окупится квартира в московской новостройке.