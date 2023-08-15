Москва 15 августа 2023, 18:45 Риелтор назвала районы с самой дешевой арендой квартир в Москве Риелтор Дряннова: самые дешевые квартиры сдаются в аренду в районах на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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Самые доступные квартиры в аренду расположены на окраинах, в том числе на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила РИАМО руководитель офиса компании «ТСН Недвижимость» в городе Щелково Юлия Дряннова.

В границах Старой Москвы самые доступные в аренду квартиры традиционно находятся на окраинах города, в первую очередь на юго-востоке. Юлия Дряннова

По ее словам, в июле наиболее бюджетными районами стали Западное Бирюлево, Капотня и Некрасовка. Средняя ставка аренды в них составила от 32 до 35 тысяч рублей в месяц, в то время как в среднем по Москве ставка варьируется от 50 до 55 тысяч рублей.

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Дряннова добавила, что в этих локациях также можно найти жилье по более низкой цене — от 20 до 25 тысяч рублей в месяц. Однако, скорее всего, это окажется квартира в старом жилом фонде со старым ремонтом, мебелью и техникой.

Среди бюджетных районов эксперт также назвала Лосиноостровский, Ярославский, Северное Измайлово, Южное Бутово и Молжаниновский.

Ранее стало известно, что за год «квадрат» в квартирах с отделкой в Москве подорожал на 13,7%.