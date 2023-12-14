Москва 14 декабря 2023, 13:50 Резкое потепление, связанное с приходом южного циклона, спрогнозировали в Москве

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Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что жителям Москвы стоит ждать потепления в связи с приходом южного циклона. Об этом написал RT.

«В воскресенье днем, 17 декабря, в городе будет минусовая температура, однако к вечеру она пойдет на плюс.

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«На следующей неделе мы будем с аномально высокими температурами, оттепелями, небольшими морозами по ночам. С вечера воскресенья возможен ледяной дождь», — отметил синоптик и добавил, что водителей ожидает непростая дорожная обстановка.