09 июня 2023, 16:44
Резкое похолодание придет в Москву на этих выходных
Резкое похолодание ожидает жителей и гостей Москвы на предстоящих выходных. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с News.ru.
По прогнозам синоптика, столбики термометров в субботу и воскресенье опустятся до +18 градусов тепла. Также в столице прогнозируется северный ветер и повышение атмосферного давления.
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Метеоролог отметил, что предстоящие выходные пройдут без осадков.
Прогноз погоды
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