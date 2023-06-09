Москва 09 июня 2023, 16:44 Резкое похолодание придет в Москву на этих выходных

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Резкое похолодание ожидает жителей и гостей Москвы на предстоящих выходных. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с News.ru.

По прогнозам синоптика, столбики термометров в субботу и воскресенье опустятся до +18 градусов тепла. Также в столице прогнозируется северный ветер и повышение атмосферного давления.

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Метеоролог отметил, что предстоящие выходные пройдут без осадков.