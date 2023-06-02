Москва 02 июня 2023, 19:42 Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» сэкономили около двух миллиардов рублей благодаря налоговым льготам Ефимов: резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» сэкономили почти два миллиарда рублей в 2022-м Сайт мэра и правительства Москвы

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Льготы по налогам позволили сэкономить резидентам особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» миллиарды рублей в 2022 году. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Общий объем налоговых льгот, предоставленных резидентам особой экономической зоны „Технополис Москва“ в 2022 году, составил 1,9 миллиарда рублей», — уточнил Ефимов.

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На сэкономленные деньги компании смогут развивать бизнес, закупать оборудование, расширять ассортимент товаров. В общей сложности за семь лет резидентам удалось оставить у себя лишние 5,9 миллиарда рублей. Львиная доля льгот — налоги, которые поступают в бюджет Москвы. Благодаря им резиденты ОЭЗ сэкономили примерно 1,8 миллиарда рублей.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, резиденты, развивающие на базе ОЭЗ «Технополис Москва» ИТ-сферу, в 2022-м за счет налоговых и других льгот сэкономили более 666 миллионов рублей, а представители кластера медицинских технологий — 538 миллионов.

«Производители в области микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации получили льготы на 406,9 миллиона рублей», — добавил он.

Всем московским резидентам ОЗС полагаются льготы: они в течение десяти лет не платят налоги на имущество, землю и транспорт, а налог на доход составляет всего два процента.

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