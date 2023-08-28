Москва 28 августа 2023, 09:40 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал керамическую пластину для обработки материалов Мэр Москвы Собянин: компания «Микробор» разработала уникальную пластину Telegram мэра Москвы Сергея Собянина

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Столичные предприятия регулярно наращивают свое производство и создают уникальные инновационные изделия. Например, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Микробор» разработал керамическую пластину для обработки материалов. Новинка в десять раз превысила показатели зарубежного аналога, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Этот металлорежущий инструмент обрабатывает материалы в десять раз быстрее, чем иностранные аналоги из твердых сплавов, что позволяет снижать себестоимость продукции», — подчеркнул он.

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Такую разработку можно использовать в области двигателестроения, ракетно-космической, а также в транспортном, судовом и энергетическом машиностроении. Кроме этого, в медицине.

Это не единственное достижение в области инновационной промышленности, отметил Собянин. Так, столичный производитель создал токарный станок особой точности. Это первый отечественный агрегат такого класса. Области его применения — обработка металлов и изготовление режущего инструмента.

Ранее стало известно, что компания-производитель систем видеонаблюдения стала резидентом «Технополиса Москва».