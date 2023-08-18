Москва 18 августа 2023, 10:27 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» нарастил объемы производства пластиковой тары в 2,2 раза

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Производитель пластиковой тары «Легопласт», являющийся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», начал выпускать новые категории товаров и нарастил объемы производства в 2,2 раза. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, компания во втором квартале 2023 года увеличила объемы производства на 122%. Производитель начал выпускать ящики и контейнеры, предлагая при этом услугу индивидуального брендирования. Рост спроса на продукцию со стороны российских производителей и ряд крупных проектов позволили «Легопласту» масштабировать производство.

В реальных цифрах объем вырос с тысячи единиц продукции в первом квартале года до 2,2 тысячи во втором. Ключевым фактором стало использование на предприятии нового оборудования и автоматизированных систем. Владислав Овчинский

Резидент ОЭЗ применяет инновационный подход к выпуску продукции. Речь идет о модели экономики замкнутого цикла, что подразумевает огромное вовлечение вторичных ресурсов в производство и минимальное влияние на окружающую среду. Также компания использует принципы ESG-трансформации деятельности.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев пояснил, что производственные мощности «Легопласта» позволяют ему выпускать свыше 400 тысяч единиц товаров в год. Клиентоориентированность выросла после того, как компания начала реализовывать крупные проекты и получать льготы резидента особой экономической зоны.

Эти условия позволяют компании выпускать конкурентоспособную продукцию, предлагать своим клиентам наиболее выгодные условия сотрудничества. Геннадий Дегтев

На сегодняшний день «Легопласт» производит пластиковые изделия для многократного использования из вторсырья. Товары компании подходят для хранения и перевозки разных вещей: от продуктов питания до химических веществ. Компания создает пластиковые палеты с улучшенной геометрией, их конструкция запатентована. Также производитель разрабатывает новые виды изделий.

В «Легопласте» пояснили, что наращивание объемов производства произошло благодаря грамотному стратегическому планированию и интенсивной работе всех сотрудников. В рамках сотрудничества с другими компаниями внутри ОЭЗ столицы резидент поставлял свои товары ТЗМОИ, «Велфарму М», «Иннотеху» и другим. А еще одной организации, «Лассард», предоставил партию палетов в палитре, соответствующей цветам заказчика.