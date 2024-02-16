Москва 16 февраля 2024, 07:23 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» на 30% увеличил выпуск интерактивных панелей Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Производитель сенсорных дисплеев и интерактивного оборудования «Некс-Т» в 2023 году выпустил более 22 тысяч интерактивных панелей различных диагоналей. Это на 30% больше показателей 2022-го. Продукцию компании можно использовать в самых разных сферах, в том числе в образовании, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

В 2017 году компания «Некс-Т» стала резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». Это дало предприятию налоговые льготы, благодаря которым сэкономленные средства инвестируют в развитие, совершенствование выпускаемой продукции и расширение ассортимента.

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Овчинский отметил, что «Некс-Т» выпускает 45 видов продукции и входит в число ведущих отечественных производителей электронных устройств.

Компания занимает не менее трети отечественного рынка интерактивного оборудования. Ежемесячно здесь выпускают до четырех тысяч изделий. Владислав Овчинский

Он обратил внимание, что по итогам 2023-го резидент столичной ОЭЗ увеличил объемы производства на 30%, по сравнению с 2022-м, и выпустил более 22,6 тысячи единиц продукции.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Интерактивные панели компании внесли в реестр Минпромторга России. Они соответствуют методическим рекомендациям Министерства просвещения и нацпроекта «Образование».

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополиса Москва» Геннадия Дегтева, более 80% продукции создают на российской материально-компонентной базе, поэтому «Некс-Т» не зависит от зарубежных поставщиков.

Ранее компания разработала универсальную материнскую плату, совместимую с отечественными процессорами «Эльбрус» и «Байкал», которая позволит выпускать интерактивное оборудование с максимальной степенью локализации. Геннадий Дегтев

Продукцию компании можно использовать в самых разных областях. В том числе — в сфере образования. Интерактивные панели могут заменить классические школьные доски. Дисплеи отличают высокое качество изображения, быстрый отклик на касание, широкий функционал для презентаций и интуитивное программное обеспечение. Одновременно работать на такой доске могут двое и более человек.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Гендиректор компании «Некс-Т» Владимир Крикушенко заметил, что объемы производства и экономические показатели говорят о востребованности продукции.

В 2024 году планируем обновить флагманское направление новыми интерактивными решениями, в первую очередь, для образовательных учреждений. Владимир Крикушенко

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности. Площадь шести площадок, на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров. Уже несколько лет «Технополис Москва» становится лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.