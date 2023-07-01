Москва 01 июля 2023, 16:14 Резервы московских водохранилищ обеспечат бесперебойное водоснабжение города Бирюков: московские водохранилища наполнили в достаточном объеме для бесперебойной работы Сайт мэра и правительства Москвы

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Жаркая погода в столице не вызовет проблем с водоснабжением. Все водохранилища полностью заполнены, чтобы без перебоев снабжать город водой, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков РИА «Новости».

«В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок — на 84% и 76% соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения города независимо от погодных условий», — уточнил он.

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Бирюков добавил, что питьевой водой столицу обеспечивают четыре станции водоподготовки: Рублевская, Северная, Западная и Восточная. В состав Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем входят 15 водохранилищ Подмосковья, Смоленской и Тверской областей.

Заммэра отметил, что каждый день в Москве расходуют 2,8 миллионов кубометров воды. Протяженность водопроводных сетей в городе превышает 13 тысяч километров. Качество воды анализируют по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю. Специалисты круглые сутки отслеживают состояние воды и при необходимости быстро корректируют процесс водоподготовки.

Ранее Рублевская станция водоподготовки отметила 120-летие.