Москва 25 июля 2023, 13:33 Рецептом долголетия поделятся с жителями столицы на Московском урбанфоруме На Московском урбанфоруме в Гостином дворе расскажут, как сохранить активность и здоровье Пресс-служба МУФ-2023

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С 1 августа по 10 сентября на одной из площадок Московского урбанистического форума в Гостином дворе жителей столицы познакомят с секретами долголетия. О программе мероприятия сообщили на сайте МУФ.

Во время форума москвичи и гости столицы примут участие в интерактивной игре «Генератор долголетия». Им предложат отделить вредные привычки от полезных. Мероприятия проведут с помощью дополнительной реальности.

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Кроме этого, они узнают, что помогло дожить до 101 года балерине Марине Семеновой и балетмейстеру Игорю Моисееву, что продлевало жизнь актрисе Фаине Раневской и многое другое. Вдобавок, на тематических стендах можно будет ознакомиться с работой проекта «Московское долголетие».

Также москвичи смогут измерить свой биологический возраст с помощью экспресс-теста и узнать секреты долгожителей Москвы.

Ранее сообщили, что в рамках МУФ, в Гостином дворе, представят «Офис будущего».