Москва 13 февраля 2023, 17:58 Ретро-троллейбус запустят в Москве в весенне-летний период

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В Музее Транспорта Москвы рассказали, что в весенне-летний период в столице планируют запустить ретро-троллейбус ЗиУ-5Д. Об этом написал сайт kp.ru.

Троллейбус будет выполнять регулярные экскурсионные рейсы на кольцевом маршруте «Т» по центру Москвы. Одновременно вместиться в нем смогут до 122 человек.

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«Мы за полтора года отреставрировали троллейбус 70-х годов. Практически полностью заменили элементы каркаса, удалили очаги коррозии на крыше и раме машины, произвели замену обшивки кузова», — сообщили в пресс-службе музея.

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Билеты на экскурсионный маршрут можно будет приобрести на сайте музея.

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