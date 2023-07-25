Москва 25 июля 2023, 09:33 Рестораторам Москвы посоветовали закрыть летние веранды из-за непогоды Московские власти рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды во вторник из-за грозы Фото: freepik.com

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Владельцев кафе и ресторанов призвали приостановить работу летних веранд из-за непогоды. На Москву идет гроза с усилением ветра, сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг.

В ведомстве уточнили, что по причине неблагоприятного прогноза синоптиков о надвигающейся грозе и сильном ветре до 15 метров в секунду 25 июля всем предприятиям общепита с летними верандами нужно принять меры по прекращению их эксплуатации. Кроме того, рестораторов попросили укрепить все конструкции и закрыть зонты.

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В свою очередь представители МЧС выпустили экстренное метеопредупреждение по Москве. Во вторник до 10:00 местами ожидается гроза, ливень, при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, в отдельных районах туман, с ухудшением видимости 200-500 метров.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили о потеплении в Москве 25 июля. Будет облачная с прояснениями погода, небольшой дождь и до +25 градусов.