Москва 20 ноября 2023, 15:06 Реставрация дома, где жил Станиславский, завершится в Москве в первом квартале 2024 года

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Реставрационные работы в особняке купцов Марковых на Каретном Ряду, где жил театральный режиссер Константин Станиславский, планируют завершить в Москве в первом квартале следующего года. Об этом сообщил «Царьград».

Дом был построен в конце 19 века, сейчас он закрыт баннерами. За всю свою историю особняк пережил несколько пожаров и масштабных перестроек.

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Отмечается, что дому удалось вернуть исторический облик по архивным чертежам и фрагментам декора. Так, специалисты в течение года провели реставрацию фасада, скульптур грифонов и интерьеров.