Москва 05 сентября 2023, 18:25 Реставраторы расчистили керамическую плитку Дома фарфора в Москве Керамическую плитку авторства Шехтеля расчистили в Доме фарфора в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Реставраторы восстановят арку торгового дома Кузнецова, известного также как Дом фарфора. Они полностью расчистили уникальную керамическую плитку и приступили к работам по сохранению ранее найденной неизвестной живописи, сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

«В 2022 году специалисты-реставраторы и волонтеры начали расчистку ранее обнаруженной керамической плитки авторства Федора Шехтеля, скрытой под слоем краски. Параллельно с реставрационными работами проведен демонтаж и перенос давно устаревших и требующих замены электрических распределительных узлов, скрывавших часть плитки», — уточнил он.

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Емельянов добавил, что в сводах арки с помощью небольших зондажей удалось раскрыть неизвестную масляную живопись. Ее скрывали многочисленные слои шпаклевки. Живопись осыпается и по этой причине реставраторы аккуратно проводят расчистку, укрепляя ее. Специалисты провели инъектирование штукатурной основы, обработали антисептическими средствами и избавились от трещин. Вместе с тем удалили потемневший лак и живопись начала приобретать свой изначальный более яркий красноватый оттенок.

Волонтеры вместе с реставраторами также занимаются укреплением отставшей штукатурной основы сводов и потолка арки и восстанавливают керамическую плитку. Вскоре они приступят к тонированию утрат живописи, чтобы привести ее в исторический вид.

Ранее москвичам сообщили, что памятник хирургу Александру Вишневскому отреставрируют в столице. К работам планируют приступить в 2024 году.