Москва 25 января 2024, 12:03 Реставраторы обновят историческое здание Биржи в центре Москвы Мэр Москвы Собянин: историческое здание Биржи на Ильинке отреставрируют Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Историческое здание Биржи, расположенное на улице Ильинка в центре Москвы, планируют отреставрировать. Сейчас дом с необычной металлической крышей занимает Торгово-промышленная палата России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Здание архитектора Каминского построено в 1870-х. После революции здесь надстроили третий этаж. Со временем часть убранства была утеряна», — уточнил он.

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Глава города пояснил, что фасад местами начал осыпаться, также слезает краска и штукатурки. Появились трещины и повреждения гранитного цоколя, а металлические элементы уничтожает коррозия.

Во время реставрации мастера отремонтируют лицевую часть объекта и кровлю, восстановят утраченные элементы.

Собянин добавил, что с 2011 года в столице отреставрировали 2190 объектов культурного наследия, только в прошлом году обновили 220 зданий.

В Москве также отреставрировали 22 скульптуры на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки. Специалистам удалось завершить работы досрочно.