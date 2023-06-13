13 июня 2023, 11:05
«Решил защитить семью и детей». Будущие контрактники рассказали о мотивации записаться на военную службу
Будущие контрактники из Москвы заявили о желании служить в армии ради защиты семьи и детей
Желающие вступить в российские войска в столичном пункте отбора контрактников рассказали агентству городских новостей «Москва» о том, что подтолкнуло их принять такое решение.
Добровольцы в центре отбора контрактников на улице Яблочкова признались журналистам, что готовы отправиться в зону спецоперации, чтобы защитить страну и близких. Один из посетителей пояснил, что отправился на сборы после просмотра рекламного ролика по телевизору.
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«Приехал, прошел комиссию. Все, попал по распределению. Время такое, что сидеть, кого ждать?» — сказал он.
Еще один претендент заявил, что намерен заключить контракт с Минобороны ради семьи.
«Я решил пойти на контрактную службу, потому что хочу защитить семью и детей», — объяснил он.
Подробная информация о работе пункта и правилах набора на контрактную службу доступна на сайте mos.ru или по телефону 117.
Ранее депутат Госдумы Панин сообщил о мерах поддержки контрактников.
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Москва 2023
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