Москва 13 июня 2023, 11:05 «Решил защитить семью и детей». Будущие контрактники рассказали о мотивации записаться на военную службу Будущие контрактники из Москвы заявили о желании служить в армии ради защиты семьи и детей РИА «Новости»

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Желающие вступить в российские войска в столичном пункте отбора контрактников рассказали агентству городских новостей «Москва» о том, что подтолкнуло их принять такое решение.

Добровольцы в центре отбора контрактников на улице Яблочкова признались журналистам, что готовы отправиться в зону спецоперации, чтобы защитить страну и близких. Один из посетителей пояснил, что отправился на сборы после просмотра рекламного ролика по телевизору.

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«Приехал, прошел комиссию. Все, попал по распределению. Время такое, что сидеть, кого ждать?» — сказал он.

Еще один претендент заявил, что намерен заключить контракт с Минобороны ради семьи.

«Я решил пойти на контрактную службу, потому что хочу защитить семью и детей», — объяснил он.

Подробная информация о работе пункта и правилах набора на контрактную службу доступна на сайте mos.ru или по телефону 117.

Ранее депутат Госдумы Панин сообщил о мерах поддержки контрактников.