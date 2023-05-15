Москва 15 мая 2023, 18:26 Рэпер Рич посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве Хип-хоп-исполнитель Рич посетил пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова РИА «Новости»

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Музыкант Рич приехал в столичный пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы поддержать бойцов, которые вскоре отправятся выполнять служебные задачи. Об этом сообщило агентство «Москва».

Ричард Семашков, более известный под псевдонимом Рич, оценил работу столичного пункта отбора на военную службу по контракту. Своим визитом певец хотел морально помочь военным, которым предстоит служба в войсках. Рэпер отметил, что общественникам необходимо всячески поддерживать мужчин, решивших заключить контракт с Минобороны.

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По словам артиста, военная деятельность всегда сопряжена песнями, кинофильмами и картинами. Поэтому художникам необходимо постоянно взаимодействовать с солдатами и поддерживать их.

«В конце концов эта взаимосвязь, когда мы общаемся и навещаем их на их территории, вдохновляет нас, музыкантов, художников, чтобы мы смогли отразить это все в искусстве», — добавил Рич.

Единый пункт заработал с начала апреля на улице Яблочкова, дом 5, строение 1.

Ранее будущие контрактники рассказали о реакции родственников на их решение служить в Вооруженных силах России.