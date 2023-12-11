11 декабря 2023, 14:22
Реорганизацию промзоны бывшего завода «Метромаш» в Москве завершат к 2026 году
Бочкарев: реорганизация территории завода «Метромаш» завершится в 2026 году
Промзону бывшего завода «Метромаш» в Москве реорганизуют к 2026 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в районе Метрогородок на месте прежнего заводского комплекса «Метромаш» начали строить жилые дома четырех корпусов с общей площадью приблизительно 175 тысяч квадратных метров. Там также создадут образовательный комплекс — школу на 425 мест и детский сад на 200 мест.
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В зоне бывшего индустриального участка появятся коммерческие и офисные помещения, а также новые автодороги.
К настоящему моменту на территории заселили два жилых комплекса. В одном из корпусов открылся детский сад на 150 детей.
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