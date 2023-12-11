Москва 11 декабря 2023, 14:22 Реорганизацию промзоны бывшего завода «Метромаш» в Москве завершат к 2026 году Бочкарев: реорганизация территории завода «Метромаш» завершится в 2026 году Фото: пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы / Сайт мэра и правительства Москвы

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Промзону бывшего завода «Метромаш» в Москве реорганизуют к 2026 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в районе Метрогородок на месте прежнего заводского комплекса «Метромаш» начали строить жилые дома четырех корпусов с общей площадью приблизительно 175 тысяч квадратных метров. Там также создадут образовательный комплекс — школу на 425 мест и детский сад на 200 мест.

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В зоне бывшего индустриального участка появятся коммерческие и офисные помещения, а также новые автодороги.

К настоящему моменту на территории заселили два жилых комплекса. В одном из корпусов открылся детский сад на 150 детей.

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