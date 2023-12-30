Москва 30 декабря 2023, 16:49 «Реновационная» новостройка на 163 квартиры появилась на западе Москвы Дом по реновации построили на Большой Филевской улице в Москве Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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В Западном округе Москвы на Большой Филевской улице построили жилое здание для участников реновации. В доме 163 квартиры, в том числе шесть адаптированы для инвалидов, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

«Трехсекционная новостройка с подземным паркингом на 59 машино-мест общей площадью 17,2 тысячи квадратных метров возведена в благоустроенном районе с хорошо развитой инфраструктурой», — уточнил он.

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Слободчиков отметил, что рядом с новым домом есть станции метро, МЦК и МЦД-1, остановки общественного транспорта, школы, детские сады, медучреждения, а также крупный городской парк «Фили» и набережная Москвы-реки.

Во всех квартирах в новостройке выполнили отделку по стандартам реновации. Лицевые стороны здания оформили с помощью клинкерной плитки под кирпич и установили на них корзины под кондиционеры. Входы декорировали витражами.

Около новостройки оборудовали проезды и тротуары. Там же появились детская и спортивная площадки и зона для отдыха. На территории разбили газоны, высадили деревья и кустарники.

В 94 московских районах участники реновации также начали заезжать в новые квартиры в уходящем году. Это три четверти от всех районов, вошедших в программу.